В Харькове снова слышны взрывы, Терехов призвал быть острожными

«В Харькове очень шумно. Будете осторожны», — обратился к горожанам мэр города Игорь Терехов.





После взрывов о работе ПВО сообщил бригадный генерал Сергей Мельник.

«Часовые неба Харьковщины 💪💪💪❗️Но тревогу не игнорируйте и находитесь в укрытиях!», — сообщил Мельник.

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