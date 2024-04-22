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В Харькове снова слышны взрывы, Терехов призвал быть острожными

Происшествия 16:48   22.04.2024
Оксана Якушко
В Харькове снова слышны взрывы, Терехов призвал быть острожными

«В Харькове очень шумно. Будете осторожны», — обратился к горожанам мэр города Игорь Терехов.

 

После взрывов о работе ПВО сообщил бригадный генерал Сергей Мельник.

«Часовые неба Харьковщины 💪💪💪❗️Но тревогу не игнорируйте и находитесь в укрытиях!», — сообщил Мельник.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 22 апреля 2024 в 16:48;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«В Харькове очень шумно. Будете осторожны», — обратился к горожанам мэр города Игорь Терехов.".