В Харькове снова слышны взрывы, Терехов призвал быть острожными
«В Харькове очень шумно. Будете осторожны», — обратился к горожанам мэр города Игорь Терехов.
После взрывов о работе ПВО сообщил бригадный генерал Сергей Мельник.
«Часовые неба Харьковщины 💪💪💪❗️Но тревогу не игнорируйте и находитесь в укрытиях!», — сообщил Мельник.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: взрыв, Игорь Терехов, пво, Сергей Мельник, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 22 апреля 2024 в 16:48;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«В Харькове очень шумно. Будете осторожны», — обратился к горожанам мэр города Игорь Терехов.".