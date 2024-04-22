Live
  • Пн 22.04.2024
  • Харків  +15°С
  • USD 39.79
  • EUR 42.38

Куди росіяни цілилися у Харкові, повідомив Терехов

Події 16:58   22.04.2024
Оксана Якушко
Куди росіяни цілилися у Харкові, повідомив Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив , куди намагалися поцілити росіяни. 

“Цілили по інфраструктурному об’єкту. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється”, – заявив Терехов.

Читайте також: У Харкові знову чути вибухи, Терехов закликав бути обережними

 

 

Автор: Оксана Якушко
Популярно
На вулиці у центрі Харкова завтра на пів дня перекриють рух
На вулиці у центрі Харкова завтра на пів дня перекриють рух
22.04.2024, 17:10
Куди росіяни цілилися у Харкові, повідомив Терехов
Куди росіяни цілилися у Харкові, повідомив Терехов
22.04.2024, 16:58
У Харкові та області будуть додаткові відключення світла: графік обленерго
У Харкові та області будуть додаткові відключення світла: графік обленерго
19.04.2024, 13:55
У Харкові знову чути вибухи, Терехов закликав бути обережними
У Харкові знову чути вибухи, Терехов закликав бути обережними
22.04.2024, 16:48
У Харкові чутно вибухи, росіяни б’ють по Дергачах
У Харкові чутно вибухи, росіяни б’ють по Дергачах
22.04.2024, 16:14
Любив СРСР і називав Україну «колонією» – у Харкові викрили зрадника
Любив СРСР і називав Україну «колонією» – у Харкові викрили зрадника
22.04.2024, 16:00

Новини за темою:

16:48
У Харкові знову чути вибухи, Терехов закликав бути обережними
00:15
Харків під ударом “шахедів” – Терехов
18:37
Скільки харків’ян повернуться додому і коли, розповів Терехов
14:49
Чому треба відновлювати зруйновані будинки у Харкові, пояснив Терехов
12:33
Небо над Харковом закрити можливо, я впевнений, що буде захист – Терехов

Ви читали новину: «Куди росіяни цілилися у Харкові, повідомив Терехов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 22 Квітня 2024 в 16:58;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повідомив , куди намагалися поцілити росіяни. ".