Куди росіяни цілилися у Харкові, повідомив Терехов
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив , куди намагалися поцілити росіяни.
“Цілили по інфраструктурному об’єкту. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється”, – заявив Терехов.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Ігор Терехов, росіяни, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Квітня 2024 в 16:58;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повідомив , куди намагалися поцілити росіяни. ".