Live
  • Пн 22.04.2024
  • Харьков  +15°С
  • USD 39.79
  • EUR 42.38

В Харькове слышны взрывы, россияне бьют по Дергачам

Происшествия 16:14   22.04.2024
Оксана Якушко
В Харькове слышны взрывы, россияне бьют по Дергачам

Об ударах по Дергачам сообщил Вячеслав Задоренко, начальник Дергачевской ГВА.

«Оккупанты наносят удары по городу! Находитесь в укрытиях!» – призвал Задоренко.

Читайте также: В Харькове утром ввели дополнительные ограничения электроэнергии — облэнерго

Автор: Оксана Якушко
Популярно
В Харькове снова слышны взрывы, Терехов призвал быть острожными
В Харькове снова слышны взрывы, Терехов призвал быть острожными
22.04.2024, 16:48
Куда росияне целились в Харькове, сообщил Терехов
Куда росияне целились в Харькове, сообщил Терехов
22.04.2024, 16:58
В Харькове слышны взрывы, россияне бьют по Дергачам
В Харькове слышны взрывы, россияне бьют по Дергачам
22.04.2024, 16:14
Главные новости Харькова 22.04: ввели дополнительные ограничения электричества
Главные новости Харькова 22.04: ввели дополнительные ограничения электричества
22.04.2024, 13:31
Любил СССР и называл Украину «колонией» – в Харькове разоблачили предателя
Любил СССР и называл Украину «колонией» – в Харькове разоблачили предателя
22.04.2024, 16:00
Армия РФ нанесла авиаудар по Харькову — Генштаб
Армия РФ нанесла авиаудар по Харькову — Генштаб
22.04.2024, 07:13

Новости по теме:

23:06
Главные новости Харькова 20.04: работает весь транспорт, «прилет», снова взрыв
10:49
На Харьковщине будет громко: проводят разминирование
18:02
Враг нанес ракетный удар по Чугуевскому району Харьковщины — Мельник
10:19
Взрывы будут раздаваться на Харьковщине днем – проводят разминирование
23:14
Главные новости Харькова 11.04: ISW про наступление, атака на энергообъекты

Вы читали новость: «В Харькове слышны взрывы, россияне бьют по Дергачам»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 22 апреля 2024 в 16:14;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об ударах по Дергачам сообщил Вячеслав Задоренко, начальник Дергачевской ГВА.".