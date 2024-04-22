В Харькове слышны взрывы, россияне бьют по Дергачам
Об ударах по Дергачам сообщил Вячеслав Задоренко, начальник Дергачевской ГВА.
«Оккупанты наносят удары по городу! Находитесь в укрытиях!» – призвал Задоренко.
Читайте также: В Харькове утром ввели дополнительные ограничения электроэнергии — облэнерго
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: взрывы, Вячеслав Задоренко, Дергачи, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В Харькове слышны взрывы, россияне бьют по Дергачам»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 22 апреля 2024 в 16:14;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об ударах по Дергачам сообщил Вячеслав Задоренко, начальник Дергачевской ГВА.".