В Харькове утром ввели дополнительные ограничения электроэнергии — облэнерго
Фото: пресс-служба АО «Харьковоблэнерго»
Харьковоблэнерго сообщает, что ограничения ввел диспетчерский центр НЭК «Укрэнерго» из-за роста потребления электричества в связи с похолоданием.
«Утром в Харькове и Харьковской области помимо почасовых графиков отключения электроэнергии региональным диспетчерским центром НЭК «Укрэнерго» введены дополнительные ограничения из-за увеличения потребления в результате погодных условий», — сообщила пресс-служба Харьковоблэнерго.
Энергетики обратились к харьковчанам с просьбой не включать одновременно нескольких мощных электроприборов, особенно утром и вечером. А также — экономить электроэнергию.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", графики, електрика, ограничения, Укрэнерго;
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- • Дата публикации материала: 22 апреля 2024 в 10:09;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковоблэнерго сообщает, что ограничения ввел диспетчерский центр НЭК «Укрэнерго» из-за роста потребления электричества в связи с похолоданием".