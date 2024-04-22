В Харькове утром ввели дополнительные ограничения электроэнергии — облэнерго

Харьковоблэнерго сообщает, что ограничения ввел диспетчерский центр НЭК «Укрэнерго» из-за роста потребления электричества в связи с похолоданием.

«Утром в Харькове и Харьковской области помимо почасовых графиков отключения электроэнергии региональным диспетчерским центром НЭК «Укрэнерго» введены дополнительные ограничения из-за увеличения потребления в результате погодных условий», — сообщила пресс-служба Харьковоблэнерго.

Энергетики обратились к харьковчанам с просьбой не включать одновременно нескольких мощных электроприборов, особенно утром и вечером. А также — экономить электроэнергию.