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В Харькове утром ввели дополнительные ограничения электроэнергии — облэнерго

Общество 10:09   22.04.2024
Оксана Горун
В Харькове утром ввели дополнительные ограничения электроэнергии — облэнерго Фото: пресс-служба АО «Харьковоблэнерго»

Харьковоблэнерго сообщает, что ограничения ввел диспетчерский центр НЭК «Укрэнерго» из-за роста потребления электричества в связи с похолоданием.

«Утром в Харькове и Харьковской области помимо почасовых графиков отключения электроэнергии региональным диспетчерским центром НЭК «Укрэнерго» введены дополнительные ограничения из-за увеличения потребления в результате погодных условий», — сообщила пресс-служба Харьковоблэнерго.

Энергетики обратились к харьковчанам с просьбой не включать одновременно нескольких мощных электроприборов, особенно утром и вечером.  А также — экономить электроэнергию.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 22 апреля 2024 в 10:09;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковоблэнерго сообщает, что ограничения ввел диспетчерский центр НЭК «Укрэнерго» из-за роста потребления электричества в связи с похолоданием".