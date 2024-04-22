Не хватает электричества: громада Харьковщины отказалась от освещения улиц

В Харьковской области продолжаются ограничения в электроснабжении. Пока харьковчане сидят без света по несколько часов в день, в громадах области ищут новые способы сократить потребление электричества.

«Друзья, с сегодняшнего дня в громаде не будут включать уличное освещение. Надеемся, это временно. Решение обусловлено сложной ситуацией в энергосистеме. Будьте экономными», — сообщили утром 22 апреля на официальной странице Близнюковского сельсовета в facebook.

19 апреля начальник ХОВА Олег Синегубов сообщал, что на Харьковщине сохраняется дефицит электроэнергии для примерно 250 тысяч абонентов. В регионе продолжают действовать графики почасовых отключений, однако иногда сети не выдерживают, поэтому применяют еще и аварийные отключения. Новый график почасовых отключений для Харькова и области опубликовали в тот же день. Он будет действовать до 24 апреля.