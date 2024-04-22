Не хватает электричества: громада Харьковщины отказалась от освещения улиц
В Харьковской области продолжаются ограничения в электроснабжении. Пока харьковчане сидят без света по несколько часов в день, в громадах области ищут новые способы сократить потребление электричества.
«Друзья, с сегодняшнего дня в громаде не будут включать уличное освещение. Надеемся, это временно. Решение обусловлено сложной ситуацией в энергосистеме. Будьте экономными», — сообщили утром 22 апреля на официальной странице Близнюковского сельсовета в facebook.
19 апреля начальник ХОВА Олег Синегубов сообщал, что на Харьковщине сохраняется дефицит электроэнергии для примерно 250 тысяч абонентов. В регионе продолжают действовать графики почасовых отключений, однако иногда сети не выдерживают, поэтому применяют еще и аварийные отключения. Новый график почасовых отключений для Харькова и области опубликовали в тот же день. Он будет действовать до 24 апреля.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: близнюки, відключення, електрика, новости Харькова, отключения, уличное освещение;
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- • Дата публикации материала: 22 апреля 2024 в 08:59;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области продолжаются ограничения в электроснабжении. Пока харьковчане сидят без света по несколько часов в день, в громадах области ищут новые способы сократить потребление электричества".