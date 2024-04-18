Live
  • Чт 18.04.2024
  • Харьков  +17°С
  • USD 39.55
  • EUR 42.06

Почему Харькову электричества не хватает, но им делились с Польшей: объяснение

Интервью 10:14   18.04.2024
Оксана Горун
Почему Харькову электричества не хватает, но им делились с Польшей: объяснение Скриншот

Генеральный директор АО «Оператор рынка» (госкомпании, которая занимается покупкой и продажей электроэнергии на рынке) Александр Гавва рассказал, что происходит с электроснабжением: почему Харькову «недодают света».  

«Враг повредил в разной степени наши маневровые мощности, тепловые и гидроэлектростанции, нанеся мощные ракетно-дроновые удары. А также атаковал высоковольтные подстанции в ряде регионов, что создало сложности для таких энергоузлов, как харьковский и криворожский, где действуют сетевые ограничения. Соответственно, в этих регионах ситуация самая сложная. В частности, в Харьковской области по состоянию на вчера ограничивалось электроснабжение, применялись почасовые графики отключений для более 240 тысяч абонентов. По причине сетевых ограничений», — объяснил Гавва в эфире нацмарафона.

Проще говоря, электричество в необходимом объеме до Харькова просто «не доходит» из-за повреждения «проводников» — высоковольтных линий и электроподстанций. При этом получить дополнительный объем электроэнергии Украина может — благодаря синхронизации энергосистемы с европейской. Но у процесса есть и обратная сторона — периодически страна «делится электричеством» с европейскими соседями.

«Украина привлекает так называемую техническую помощь от соседних европейских стран, что стало возможно благодаря синхронизации энергосистемы Украины и Европы, которая состоялась в 2022 году. Но хочу подчеркнуть, что и Украина оказывает аварийную помощь Европе. В частности, на прошлой неделе, когда у нас были нетипичные для апреля теплые дни, мы делились электроэнергией в рамках технической помощи с Польшей», — пояснил Гавва.

Читайте также: Что случилось с электричеством в Харькове: в Минэнерго сообщили подробности

По его словам, сейчас наиболее сложная ситуация с энергоснабжением — в Харьковской области и в районе Кривого Рога.

«К тому же мы понимаем, что враг вряд ли изменит свою тактику и будет пробовать и дальше атаковать наши энергетические объекты, чтобы достичь своей цели: оставить страну без электроэнергии, сделать ее экономику неработающей. Но должен сказать, что наши энергетики готовились к разным вызовам и сценариям. У нас есть необходимая поддержка от западных партнеров, запас оборудования. Ключевая необходимость в этих условиях – это усиление защиты неба, нашей противовоздушной обороны», — подчеркнул гендиректор «Оператора рынка».

Автор: Оксана Горун
Популярно
Долги за «коммуналку» и ситуацию со светом обсудили на Харьковщине (видео)
Долги за «коммуналку» и ситуацию со светом обсудили на Харьковщине (видео)
17.04.2024, 13:19
Ребенку из Харькова отказали в библиотеке Тернополя, директор все отрицает
Ребенку из Харькова отказали в библиотеке Тернополя, директор все отрицает
17.04.2024, 21:40
Почему Харькову электричества не хватает, но им делились с Польшей: объяснение
Почему Харькову электричества не хватает, но им делились с Польшей: объяснение
18.04.2024, 10:14
Главные новости Харькова 18 апреля: сутки без пострадавших, но с пожарами
Главные новости Харькова 18 апреля: сутки без пострадавших, но с пожарами
18.04.2024, 10:25
Новый график отключения света в Харькове и области обнародовали энергетики
Новый график отключения света в Харькове и области обнародовали энергетики
16.04.2024, 17:12
В ГУР отреагировали на сравнение Харькова с сирийским Алеппо
В ГУР отреагировали на сравнение Харькова с сирийским Алеппо
18.04.2024, 07:28

Новости по теме:

13:50
«Массового выезда нет» — Терехов о жизни в Харькове с отключениями света
09:53
Что случилось с электричеством в Харькове: в Минэнерго сообщили подробности
07:35
На Харьковщине ввели дополнительные ограничения электроснабжения — облэнерго
11:15
В части домов двух районов Харькова завтра отключат воду — водоканал
18:54
Что может спасти Харьков зимой — директор Центра исследований энергетики

Вы читали новость: «Почему Харькову электричества не хватает, но им делились с Польшей: объяснение»; из категории Интервью на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 18 апреля 2024 в 10:14;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генеральный директор АО «Оператор рынка» (госкомпании, которая занимается покупкой и продажей электроэнергии на рынке) Александр Гавва рассказал, что происходит с электроснабжением: почему Харькову «недодают света»".