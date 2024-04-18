Почему Харькову электричества не хватает, но им делились с Польшей: объяснение

Генеральный директор АО «Оператор рынка» (госкомпании, которая занимается покупкой и продажей электроэнергии на рынке) Александр Гавва рассказал, что происходит с электроснабжением: почему Харькову «недодают света».

«Враг повредил в разной степени наши маневровые мощности, тепловые и гидроэлектростанции, нанеся мощные ракетно-дроновые удары. А также атаковал высоковольтные подстанции в ряде регионов, что создало сложности для таких энергоузлов, как харьковский и криворожский, где действуют сетевые ограничения. Соответственно, в этих регионах ситуация самая сложная. В частности, в Харьковской области по состоянию на вчера ограничивалось электроснабжение, применялись почасовые графики отключений для более 240 тысяч абонентов. По причине сетевых ограничений», — объяснил Гавва в эфире нацмарафона.

Проще говоря, электричество в необходимом объеме до Харькова просто «не доходит» из-за повреждения «проводников» — высоковольтных линий и электроподстанций. При этом получить дополнительный объем электроэнергии Украина может — благодаря синхронизации энергосистемы с европейской. Но у процесса есть и обратная сторона — периодически страна «делится электричеством» с европейскими соседями.

«Украина привлекает так называемую техническую помощь от соседних европейских стран, что стало возможно благодаря синхронизации энергосистемы Украины и Европы, которая состоялась в 2022 году. Но хочу подчеркнуть, что и Украина оказывает аварийную помощь Европе. В частности, на прошлой неделе, когда у нас были нетипичные для апреля теплые дни, мы делились электроэнергией в рамках технической помощи с Польшей», — пояснил Гавва.

По его словам, сейчас наиболее сложная ситуация с энергоснабжением — в Харьковской области и в районе Кривого Рога.

«К тому же мы понимаем, что враг вряд ли изменит свою тактику и будет пробовать и дальше атаковать наши энергетические объекты, чтобы достичь своей цели: оставить страну без электроэнергии, сделать ее экономику неработающей. Но должен сказать, что наши энергетики готовились к разным вызовам и сценариям. У нас есть необходимая поддержка от западных партнеров, запас оборудования. Ключевая необходимость в этих условиях – это усиление защиты неба, нашей противовоздушной обороны», — подчеркнул гендиректор «Оператора рынка».