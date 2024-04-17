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Что случилось с электричеством в Харькове: в Минэнерго сообщили подробности

Общество 09:53   17.04.2024
Оксана Горун
Что случилось с электричеством в Харькове: в Минэнерго сообщили подробности Фото: пресс-служба АО «Харьковоблэнерго»

В Министерстве энергетики Украины пояснили причины «внеплановых» отключений электричества в Харькове и области в течение прошедших суток.

«По техническим причинам отключалась воздушная линия в Харьковской области, в результате чего обесточились высоковольтные подстанции и воздушные линии, питающие бытовых потребителей Харькова и области. В течение двух часов потребители были запитаны. Ночью снова были кратковременные аварийные отключения высоковольтных линий в Харьковской области – продолжается возобновление электроснабжения потребителям», — проинформировала пресс-служба Минэнерго.

По данным министерства, в Харьковской области из-за сетевых ограничений продолжают применять отключения по графикам.

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Напомним, утром Харьковоблэнерго сообщило, что на Харьковщине 17 апреля ограничили электроснабжение, чтобы устранить последствия аварии. Перебои с электрикой были и 16 апреля — в городе днем останавливался электротранспорт, увеличили интервалы в движении поездов метро, частично не работали светофоры.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 17 апреля 2024 в 09:53;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Министерстве энергетики Украины пояснили причины «внеплановых» отключений электричества в Харькове и области в течение прошедших суток".