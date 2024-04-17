Що сталося з електрикою в Харкові: у Міненерго повідомили подробиці

У Міністерстві енергетики України пояснили причини “позапланових” відключень електрики в Харкові та області протягом минулої доби.

“Через технічні причини відключалася повітряна лінія на Харківщині, внаслідок чого знеструмились високовольтні підстанції та повітряні лінії, які живлять побутових споживачів Харкова та області. Протягом двох годин споживачів було заживлено. Вночі знову були короткочасні аварійні відключення високовольтних ліній у Харківській області – триває відновлення електропостачання споживачам”, – поінформувала пресслужба Міненерго.

За даними міністерства, в Харківській області через мережеві обмеження продовжують застосовувати відключення за графіками.

Читайте також: Новий графік відключень світла в Харкові та області оприлюднили енергетики

Нагадаємо, вранці Харківобленерго повідомило, що на Харківщині 17 квітня обмежили електропостачання, щоб усунути наслідки аварії. Перебої з електрикою були й 16 квітня – у місті вдень зупинявся електротранспорт, збільшили інтервали в русі поїздів метро, ​​частково не працювали світлофори.