Головні новини Харкова 16 квітня: як минула ніч, зведення Генштабу

Основні новини доби – в хроніці МГ “Об’єктив”.

07:38

Росіяни не штурмували на Харківщині

“На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів”, – повідомили в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Авіаційні удари припали по населених пунктах Лук’янці та Волохівка Харківської області.

07:21

Ніч у Харкові пройшла без тривог

Протягом минулої ночі в Харкові не оголошували повітряні тривоги. При цьому над іншими регіонами України літали російські “шахеди”. Вранці командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що дев’ять із дев’яти безпілотників збили.