Головні новини Харкова 16 квітня: як минула ніч, зведення Генштабу
Фото: Василь Голосний
Основні новини доби – в хроніці МГ “Об’єктив”.
07:38
Росіяни не штурмували на Харківщині
“На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів”, – повідомили в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Авіаційні удари припали по населених пунктах Лук’янці та Волохівка Харківської області.
07:21
Ніч у Харкові пройшла без тривог
Протягом минулої ночі в Харкові не оголошували повітряні тривоги. При цьому над іншими регіонами України літали російські “шахеди”. Вранці командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що дев’ять із дев’яти безпілотників збили.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Квітня 2024 в 07:38;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – в хроніці МГ “Об’єктив”".