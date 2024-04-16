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Головні новини Харкова 16 квітня: як минула ніч, зведення Генштабу

Події 07:38   16.04.2024
Оксана Горун
Головні новини Харкова 16 квітня: як минула ніч, зведення Генштабу Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – в хроніці МГ “Об’єктив”.

07:38

Росіяни не штурмували на Харківщині

“На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів”, – повідомили в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Авіаційні удари припали по населених пунктах Лук’янці та Волохівка Харківської області.

07:21

Ніч у Харкові пройшла без тривог

Протягом минулої ночі в Харкові не оголошували повітряні тривоги. При цьому над іншими регіонами України літали російські “шахеди”. Вранці командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що дев’ять із дев’яти безпілотників збили.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Квітня 2024 в 07:38;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – в хроніці МГ “Об’єктив”".