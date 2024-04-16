Без штурмів, з обстрілами та авіаударами: Генштаб ЗСУ – про добу на Харківщині

Глушківка, Колісниківка та Берестове зазнали ворожих авіаударів на Харківщині протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Під артилерійським та мінометним вогнем були Синьківка, Петропавлівка, Кислівка та Піщане.

Наступальних (штурмових) дій військові РФ на Куп’янському напрямку не вели.