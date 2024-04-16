Без штурмів, з обстрілами та авіаударами: Генштаб ЗСУ – про добу на Харківщині
Глушківка, Колісниківка та Берестове зазнали ворожих авіаударів на Харківщині протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
Під артилерійським та мінометним вогнем були Синьківка, Петропавлівка, Кислівка та Піщане.
Наступальних (штурмових) дій військові РФ на Куп’янському напрямку не вели.
Читайте також: Прикордоння Харківщини приводиться у стан, непридатний для життя – Іванов
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: авиаудары, генштаб, купянское направление, обстріли, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Без штурмів, з обстрілами та авіаударами: Генштаб ЗСУ – про добу на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 16 Квітня 2024 в 20:01;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Глушківка, Колісниківка та Берестове зазнали ворожих авіаударів на Харківщині протягом доби".