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Без штурмів, з обстрілами та авіаударами: Генштаб ЗСУ – про добу на Харківщині

Події 20:01   16.04.2024
Олена Нагорна
Без штурмів, з обстрілами та авіаударами: Генштаб ЗСУ – про добу на Харківщині

Глушківка, Колісниківка та Берестове зазнали ворожих авіаударів на Харківщині протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Під артилерійським та мінометним вогнем були Синьківка, Петропавлівка, Кислівка та Піщане.

Наступальних (штурмових) дій військові РФ на Куп’янському напрямку не вели.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Квітня 2024 в 20:01;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Глушківка, Колісниківка та Берестове зазнали ворожих авіаударів на Харківщині протягом доби".