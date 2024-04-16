Без штурмов, с обстрелами и авиаударами: Генштаб ВСУ — о сутках на Харьковщине

Глушковка, Колесниковка и Берестовое подверглись вражеским авиаударам на Харьковщине в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Под артиллерийским и минометным огнем были Синьковка, Петропавловка, Кисловка и Песчаное.

Наступательных (штурмовых) действий военные РФ на Купянском направлении не вели.