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Без штурмов, с обстрелами и авиаударами: Генштаб ВСУ — о сутках на Харьковщине

Происшествия 20:01   16.04.2024
Елена Нагорная
Без штурмов, с обстрелами и авиаударами: Генштаб ВСУ — о сутках на Харьковщине Фото: Генштаб ВСУ

Глушковка, Колесниковка и Берестовое подверглись вражеским авиаударам на Харьковщине в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Под артиллерийским и минометным огнем были Синьковка, Петропавловка, Кисловка и Песчаное.

Наступательных (штурмовых) действий военные РФ на Купянском направлении не вели.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 16 апреля 2024 в 20:01;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глушковка, Колесниковка и Берестовое подверглись вражеским авиаударам на Харьковщине в течение суток".