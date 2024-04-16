Приграничье Харьковщины приводится в непригодное для жизни состояние — Иванов
За прошедшие сутки военные РФ не пытались проводить наступательные действия на Купянском направлении и не обстреливали Харьков, констатировал в эфире нацмарафона заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов.
«Это не затишье. Я сказал бы так, точка давления перемещена в сторону разрушения севера и востока в виде обстрелов. Ежедневно разрушается инфраструктура жилая и нежилая. Если мы имеем даже такие сутки, они очень редко бывают, но бывают, когда нет наступления на Купянском направлении, это просто перегруппировка их войск. Очевидно, это наступление будет возобновлено. Отмечу, что приграничные наши громады приводятся в состояние, непригодное для жизни», — сказал Иванов.
Он также сообщил, что за сутки враг обстрелял около 20 населенных пунктов региона. В частности, зафиксировано попадание в здание Укрпочты в поселке Золочев.
«В целом фиксируем значительное усиление обстрелов Харьковского района наряду с Купянским, который у нас стабильно имеет тяжелую ситуацию. Это Липецкая, Волчанская, Циркуновская и Золочевская громады. Там значительно усилено давление, в том числе КАБами, из артиллерии, минометов. Также Россия начала применять боеприпас УМБП-40, он может применяться и из РСЗО, и с самолетов», — добавил Иванов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: иванов, купянск, обстрелы, Харьков, хова;
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- • Дата публикации материала: 16 апреля 2024 в 19:12;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки военные РФ не пытались проводить наступательные действия на Купянском направлении и не обстреливали Харьков, констатировал в эфире нацмарафона заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов".