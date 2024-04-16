С начала года россияне около 2,5 тыс. раз ударили по Харьковщине – Синегубов
На Харьковщине в последнее время усилились обстрелы приграничья, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.
«Снова страдают те населенные пункты, которые находятся на севере. Это Харьковский район, это Богодуховский район. Враг бьет из всех видов вооружения. Это КАБы, артиллерия, танки, минометы и т.д. Вчера были нанесены удары по населенному пункту Липецкой громады. Там четыре человека получили ранения, и два человека погибли. Из этого населенного пункта мы объявили обязательную эвакуацию принудительным способом семей с детьми. По состоянию на сегодняшний день по этому населенному пункту эта эвакуация завершена», — отметил Синегубов.
Он добавил, что из других опасных населенных пунктов должны вывезти еще около 140 семей с детьми.
Синегубов также рассказал, что на Купянском направлении ситуация стабильная. Однако враг бьет КАБами и по городу Купянск. В частности, 40 минут назад был нанесен очередной удар. Подробности пока Синегубов не сообщил.
«С начала этого года у нас было 2,5 тысячи обстрелов наших гражданских объектов, критической инфраструктуры. Из них 150 – ракетные удары. По каждому населенному пункту может прилететь либо С-300, либо «шахед», либо КАБ, по которому враг начал бить с конца марта. Поэтому опасность достаточно реальна. Мы просим всех жителей адекватно реагировать на сигналы воздушной тревоги», – отметил глава ХОВА.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: КАБ, обстрелы, приграничье, синегубов, удары, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 16 апреля 2024 в 11:15;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине в последнее время усилились обстрелы приграничья, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.".