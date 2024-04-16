З початку року РФ близько 2,5 тис. разів вдарила по Харківщині – Синєгубов

На Харківщині останнім часом посилилися обстріли прикордоння, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Знову страждають ті населені пункти, які знаходяться на півночі. Це Харківський район, це Богодухівський район. Ворог б’є з всіх видів озброєння. Це КАБи, артилерія, танки, міномети тощо. Вчора було завдано ударів по населеному пункту Липецької громади. Там четверо людей зазнали поранень, і два чоловіки загинули. З цього населеного пункту ми оголосили обов’язкову евакуацію у примусовий спосіб родин з дітьми. Станом на сьогодні по цьому населеному пункту ця евакуація завершена», – зазначив Синєгубов.

Він додав, що з інших небезпечних населених пунктів мають вивезти ще близько 140 родин із дітьми.

Синєгубов також розповів, що на Куп’янському напрямку ситуація стабільна. Однак ворог б’є КАБами і по місту Куп’янськ. Зокрема, 40 хвилин тому був завданий черговий удар. Подробиці поки що Синєгубов не повідомив.

«З початку цього року у нас було 2,5 тисячі обстрілів наших цивільних об’єктів, критичної інфраструктури. З них 150 – ракетні удари. По кожному населеному пункту може прилетіти або С-300, або «шахед», або КАБ, яким ворог почав бити з кінця березня. Тому небезпека досить реальна. Ми просимо всіх мешканців адекватно реагувати на сигнали повітряної тривоги», – зазначив голова ХОВА.