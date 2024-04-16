Синєгубов – про обстріли за добу: ударів по Харкову не було, є загиблі
Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 16 квітня поінформував про наслідки російських обстрілів області.
“За добу ударів по м. Харків не зафіксовано. ▪️ Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини: Уди, Козача Лопань, Стрілеча та ін. Авіаційних обстрілів зазнали н.п. Лук’янці, Волохівка”, – повідомив зранку 16 квітня начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Найтяжчі наслідки були в авіаудару по Лук’янцях та Липецькій громаді. Там авіабомбу скинули на навчальний заклад. Поранення отримали чотири особи: дві жінки віком 63 та 66 та двоє чоловіків 38 та 65 років. Двоє цивільних чоловіків 63 та 65 років загинули.
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Також начальник ХОВА повідомив про НП в Ізюмському районі. Там у селі Балаклійської громади підірвався трактор. Техніка пошкоджена, тракторист постраждав, але обійшлося без шпиталізації.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Квітня 2024 в 08:12;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 16 квітня поінформував про наслідки російських обстрілів області".