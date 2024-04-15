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4 поранених і двоє загиблих через удар КАБом по школі у селі на Харківщині

Події 16:54   15.04.2024
Оксана Якушко
4 поранених і двоє загиблих через удар КАБом по школі у селі на Харківщині

Росіяни вдарили КАБом по селу Лук’янці Липецької громади Харківського району, повідомила Нацполіція.

«Постраждали місцеві мешканці. Поки що відомо про двох загиблих громадян. Чотири особи отримали травми”, – розповіли у Нацполіції.

Нагадаємо, 15 квітня росіяни вдарили по школі у селі Лук’янці. Начальник ХОВА Олег Синегубов повідомив двох загиблих.

Читайте також: РФ вдарила КАБом по закладу освіти на Харківщині: загинули дві людини

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Квітня 2024 в 16:54;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни вдарили КАБом по селу Лук’янці Липецької громади Харківського району, повідомила Нацполіція.".