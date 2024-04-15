4 поранених і двоє загиблих через удар КАБом по школі у селі на Харківщині

Росіяни вдарили КАБом по селу Лук’янці Липецької громади Харківського району, повідомила Нацполіція.

«Постраждали місцеві мешканці. Поки що відомо про двох загиблих громадян. Чотири особи отримали травми”, – розповіли у Нацполіції.

Нагадаємо, 15 квітня росіяни вдарили по школі у селі Лук’янці. Начальник ХОВА Олег Синегубов повідомив двох загиблих.