4 поранених і двоє загиблих через удар КАБом по школі у селі на Харківщині
Росіяни вдарили КАБом по селу Лук’янці Липецької громади Харківського району, повідомила Нацполіція.
«Постраждали місцеві мешканці. Поки що відомо про двох загиблих громадян. Чотири особи отримали травми”, – розповіли у Нацполіції.
Нагадаємо, 15 квітня росіяни вдарили по школі у селі Лук’янці. Начальник ХОВА Олег Синегубов повідомив двох загиблих.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: загиблі, КАБ, Нацполиция, поранені, Харьковская область, школа;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Квітня 2024 в 16:54;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни вдарили КАБом по селу Лук’янці Липецької громади Харківського району, повідомила Нацполіція.".