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РФ вдарила КАБом по закладу освіти на Харківщині: загинули дві людини

Суспільство 15:45   15.04.2024
Вікторія Яковенко
РФ вдарила КАБом по закладу освіти на Харківщині: загинули дві людини Фото: пресслужба ХОВА

15 квітня близько 14:00 армія РФ вдарила керованою авіабомбою селу Лук‘янці Липецької громади.

«Двоє людей загинули, кількість поранених встановлюється. Усі цивільні. Влучання було в заклад освіти», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «РФ вдарила КАБом по закладу освіти на Харківщині: загинули дві людини»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Квітня 2024 в 15:45;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "15 квітня близько 14:00 армія РФ вдарила керованою авіабомбою селу Лук‘янці Липецької громади.".