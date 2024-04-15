РФ вдарила КАБом по закладу освіти на Харківщині: загинули дві людини
Фото: пресслужба ХОВА
15 квітня близько 14:00 армія РФ вдарила керованою авіабомбою селу Лук‘янці Липецької громади.
«Двоє людей загинули, кількість поранених встановлюється. Усі цивільні. Влучання було в заклад освіти», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: КАБ, Лукьянцыв, рф, сінєгубов, удар, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Квітня 2024 в 15:45;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "15 квітня близько 14:00 армія РФ вдарила керованою авіабомбою селу Лук‘янці Липецької громади.".