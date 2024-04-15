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РФ ударила КАБом по учебному заведению на Харьковщине: погибли два человека

Общество 15:45   15.04.2024
Виктория Яковенко
РФ ударила КАБом по учебному заведению на Харьковщине: погибли два человека Фото: пресс-служба ХОВА

15 апреля около 14:00 армия РФ ударила управляемой авиабомбой села Лукьянцы Липецкой громады.

«Два человека погибли, количество раненых устанавливается. Все гражданские. Попадание было в учебное заведение», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 15 апреля 2024 в 15:45;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "15 апреля около 14:00 армия РФ ударила управляемой авиабомбой села Лукьянцы Липецкой громады.".