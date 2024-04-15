РФ ударила КАБом по учебному заведению на Харьковщине: погибли два человека
Фото: пресс-служба ХОВА
15 апреля около 14:00 армия РФ ударила управляемой авиабомбой села Лукьянцы Липецкой громады.
«Два человека погибли, количество раненых устанавливается. Все гражданские. Попадание было в учебное заведение», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
Читайте также: Беспилотник убил гражданскую на Харьковщине: подробности от полиции (фото)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: КАБ, Лукьянцыв, рф, синегубов, удар, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «РФ ударила КАБом по учебному заведению на Харьковщине: погибли два человека»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 15 апреля 2024 в 15:45;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "15 апреля около 14:00 армия РФ ударила управляемой авиабомбой села Лукьянцы Липецкой громады.".