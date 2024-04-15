Беспилотник убил гражданскую на Харьковщине: подробности от полиции (фото)
Фото: Сергей Болвинов/facebook
Беспилотник сбросил боеприпас прямо возле жилых домов в селе Малая Волчья. Погибла 58-летняя женщина.
«В селе Малая Волчья россияне атаковали местных вблизи кладбища. Беспилотник ударил боеприпасом возле жилых домов – погибла 58-летняя женщина. В результате взрыва она умерла на месте, ее тело нашла знакомая и сообщила в полицию», — сообщил подробности начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.
Он отметил, что это село находится прямо рядом с границей с РФ. Тем не менее и там следователи и криминалисты документируют каждое преступление оккупантов.
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- • Дата публикации материала: 15 апреля 2024 в 09:20;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Беспилотник сбросил боеприпас прямо возле жилых домов в селе Малая Волчья. Погибла 58-летняя женщина".