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Беспилотник убил гражданскую на Харьковщине: подробности от полиции (фото)

Происшествия 09:20   15.04.2024
Оксана Горун
Беспилотник убил гражданскую на Харьковщине: подробности от полиции (фото) Фото: Сергей Болвинов/facebook

Беспилотник сбросил боеприпас прямо возле жилых домов в селе Малая Волчья. Погибла 58-летняя женщина.

«В селе Малая Волчья россияне атаковали местных вблизи кладбища. Беспилотник ударил боеприпасом возле жилых домов – погибла 58-летняя женщина. В результате взрыва она умерла на месте, ее тело нашла знакомая и сообщила в полицию», — сообщил подробности начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

сбросом с дрона убили гражданскую на Харьковщине 3
Фото: Сергей Болвинов/facebook

Он отметил, что это село находится прямо рядом с границей с РФ. Тем не менее и там следователи и криминалисты документируют каждое преступление оккупантов.

сбросом с дрона убили гражданскую на Харьковщине
Фото: Сергей Болвинов/facebook

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 15 апреля 2024 в 09:20;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Беспилотник сбросил боеприпас прямо возле жилых домов в селе Малая Волчья. Погибла 58-летняя женщина".