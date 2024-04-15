Россияне сбросили боеприпас с дрона и убили женщину на Харьковщине — ХОВА

О последствиях вражеских обстрелов за сутки, погибших и раненых жителях области сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«14 апреля, 10:45, с. Малая Волчья Чугуевского района. В результате сброса боеприпасов с дрона погибла 57-летняя женщина. Информация о разрушениях не поступала», — проинформировал Синегубов утром 15 апреля.

Он также сообщил о ранении 51-летней жительницы Слатино. На село Дергачевской громады вчера днем скинули КАБ.

«В результате обстрела КАБ повреждено частное предприятие. Также повреждено остекление 12 окон многоквартирного жилого дома и выбиты окна в частном жилом доме. Пострадала 51-летняя женщина», — перечислил начальник ХОВА.

По его данным, россияне применили новый боеприпас, которым несколько раз доставали до Харькова, теперь уже в прифронтовом Купянском районе. Там в 16:20 14 апреля по селу Кругляковка прилетел УМПБ – Д30. Поврежден жилой дом, обошлось без пострадавших.

Также в ход у врага против гражданских пошли БПЛА «Ланцет». Такой беспилотник повредил два автомобиля в селе Шестаково Чугуевского района.

Под ударами российских минометов и артиллерии было около 15 населенных пунктов Харьковской области.