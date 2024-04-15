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Росіяни скинули боєприпас із дрона та вбили жінку на Харківщині – ХОВА

Події 08:18   15.04.2024
Оксана Горун
Росіяни скинули боєприпас із дрона та вбили жінку на Харківщині – ХОВА

Про наслідки ворожих обстрілів за добу, загиблих і поранених жителів області повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“14 квітня, 10:45, с. Мала Вовча Чугуївського району. Внаслідок скидання боєприпасів з дрона загинула 57-річна жінка. Інформація щодо руйнувань не надходила”, – поінформував Синєгубов вранці 15 квітня.

Він також повідомив про поранення 51-річної мешканки Слатиного. На село Дергачівської громади вчора вдень скинули КАБ.

“Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено приватне підприємство. Також пошкоджено скління 12 вікон багатоквартирного житлового будинку та вибито вікна у приватному житловому будинку. Постраждала 51-річна жінка”, — перерахував начальник ХОВА.

За його даними, росіяни застосували новий боєприпас, яким кілька разів діставали до Харкова, тепер уже у прифронтовому Куп’янському районі. Там о 16:20 14 квітня по селу Кругляківка прилетів УМПБ – Д30. Пошкоджений житловий будинок, обійшлося без потерпілих.

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Також у хід у ворога проти цивільних пішли БПЛА “Ланцет”. Такий безпілотник пошкодив два автомобілі в селі Шестакове Чугуївського району.

Під ударами російських мінометів та артилерії було близько 15 населених пунктів Харківської області.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Квітня 2024 в 08:18;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про наслідки ворожих обстрілів за добу, загиблих і поранених жителів області повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов".