Головні новини Харкова 15 квітня: наслідки обстрілів, загибла та поранені

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

08:32

Через обстріли на Харківщині горів ліс та житловий будинок

Протягом доби на Харківщині сталися чотири пожежі через російські обстріли. Вони виникли у Чугуївському та Куп’янському районах, повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області. У Куп’янському районі горіли ліси на околиці сіл Курилівка та Подоли. Обидві пожежі ліквідували до вечора. У селі Лиман пожежа виникла у приватному будинку. Постраждалих та загиблих не було.

Також у ДСНС повідомили, що за добу рятувальники загасили 15 пожеж в екосистемах на загальній площі близько 7,5 га.

08:25

На Харківщині за добу – загибла, поранена та підрив на міні

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів Харківської області протягом минулої доби.

“14 квітня, 10:45, с. Мала Вовча Чугуївського району. Внаслідок скидання боєприпасів з дрона загинула 57-річна жінка. Інформація щодо руйнувань не надходила”, — поінформував Синєгубов уранці 15 квітня.

Він також поінформував про поранення 51-річної мешканки Слатиного. На невідомому вибухонебезпечному предметі в селі Мартове підірвався 64-річний чоловік.

07:32

Армія РФ не штурмувала, але завдала авіаударів по шістьох населених пунктах Харківщини – Генштаб

“Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Слатине, Вовчанськ, Куп’янськ, Подоли, Петропавлівка, Кислівка Харківської області. На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог наступальних (штурмових) дій не вів”, – повідомив вранці 15 квітня Генштаб ЗСУ.

07:18

Вночі тривогу оголошували по балістиці

Вночі в Харкові та області повітряну тривогу оголошували один раз – з 02:56 до 03:32. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння зі Сходу.

Обійшлося без вибухів.