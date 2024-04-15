Генштаб повідомив про шість авіаударів по Харківській області за добу

Генштаб ЗСУ вранці 15 квітня поінформував, що на Куп’янському напрямку триває затишшя, а по прифронтових та прикордонних територіях б’є ворожа авіація.

“Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Слатине, Вовчанськ, Куп’янськ, Подоли, Петропавлівка, Кислівка Харківської області“, – зазначили в Генштабі.

Загалом по території України прийшлося вісім ракетних та 85 авіаційних ударів, 98 обстрілів з РСЗВ. Близько сотні населених пунктів були під артилерійським вогнем.

На фронті зафіксували 54 бойові зіткнення.

“На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог наступальних (штурмових) дій не вів”, – повідомили в ГШ.

Протягом доби авіація Сил оборони вдарила по 22 районах зосередження окупантів. А ракетники – по п’ятьох пунктах управління ворога та одному складу його боєприпасів.