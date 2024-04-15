Генштаб сообщил про шесть авиаударов по Харьковской области за сутки

Генштаб ВСУ утром 15 апреля проинформировал, что на Купянском направлении продолжается затишье, а по прифронтовым и приграничным территориям бьет вражеская авиация.

«За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Слатино, Волчанск, Купянск, Подолы, Петропавловка, Кисловка Харьковской области», — отметили в Генштабе.

В целом по территории Украины пришлось восемь ракетных и 85 авиационных ударов, 98 обстрелов из РСЗО. Около сотни населенных пунктов были под артиллерийским огнем.

На фронте зафиксировали 54 боевых столкновения.

«На Купянском и Лиманском направлениях враг наступательных (штурмовых) действий не вел», — сообщили в ГШ.

В течение суток авиация Сил обороны ударила по 22 районам сосредоточения оккупантов. А ракетчики — по пяти пунктам управления врага и одному складу его боеприпасов.