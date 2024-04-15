Генштаб сообщил про шесть авиаударов по Харьковской области за сутки
Генштаб ВСУ утром 15 апреля проинформировал, что на Купянском направлении продолжается затишье, а по прифронтовым и приграничным территориям бьет вражеская авиация.
«За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Слатино, Волчанск, Купянск, Подолы, Петропавловка, Кисловка Харьковской области», — отметили в Генштабе.
В целом по территории Украины пришлось восемь ракетных и 85 авиационных ударов, 98 обстрелов из РСЗО. Около сотни населенных пунктов были под артиллерийским огнем.
На фронте зафиксировали 54 боевых столкновения.
«На Купянском и Лиманском направлениях враг наступательных (штурмовых) действий не вел», — сообщили в ГШ.
В течение суток авиация Сил обороны ударила по 22 районам сосредоточения оккупантов. А ракетчики — по пяти пунктам управления врага и одному складу его боеприпасов.
Читайте также: Сегодня 15 апреля: какой праздник и день в истории
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: война, генштаб, зведення, обстрелы;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Генштаб сообщил про шесть авиаударов по Харьковской области за сутки»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 15 апреля 2024 в 07:23;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ утром 15 апреля проинформировал, что на Купянском направлении продолжается затишье, а по прифронтовым и приграничным территориям бьет вражеская авиация".