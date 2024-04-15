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Підрив трактора на Харківщині: копи повідомили подробиці і показали фото

Суспільство 15:17   15.04.2024
Вікторія Яковенко
Підрив трактора на Харківщині: копи повідомили подробиці і показали фото Фото: ГУНП в Харківській області

Поліцейські встановлюють обставини підриву трактора у полі поблизу села Явірське на Харківщині.

«Під час польових робіт 55-річний чоловік наїхав трактором на невстановлений вибуховий пристрій, внаслідок чого він здетонував. Водій від госпіталізації відмовився, транспортний засіб отримав механічні пошкодження», – повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Нагадаємо, про підрив трактора у полі 15 квітня повідомляли у ГУ ДСНС в Харківській області.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Квітня 2024 в 15:17;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліцейські встановлюють обставини підриву трактора у полі поблизу села Явірське на Харківщині.".