Підрив трактора на Харківщині: копи повідомили подробиці і показали фото

Поліцейські встановлюють обставини підриву трактора у полі поблизу села Явірське на Харківщині.

«Під час польових робіт 55-річний чоловік наїхав трактором на невстановлений вибуховий пристрій, внаслідок чого він здетонував. Водій від госпіталізації відмовився, транспортний засіб отримав механічні пошкодження», – повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Нагадаємо, про підрив трактора у полі 15 квітня повідомляли у ГУ ДСНС в Харківській області.