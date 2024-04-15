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Подрыв трактора на Харьковщине: копы сообщили подробности и показали фото

Общество 15:17   15.04.2024
Виктория Яковенко
Подрыв трактора на Харьковщине: копы сообщили подробности и показали фото Фото: ГУНП в Харьковской области

Полицейские устанавливают обстоятельства подрыва трактора в поле вблизи села Яворское на Харьковщине.

«Во время полевых работ 55-летний мужчина наехал трактором на неустановленное взрывное устройство, в результате чего оно сдетонировало. Водитель от госпитализации отказался, транспортное средство получило механические повреждения», — сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Напомним, о подрыве трактора в поле 15 апреля сообщали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 15 апреля 2024 в 15:17;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские устанавливают обстоятельства подрыва трактора в поле вблизи села Яворское на Харьковщине.".