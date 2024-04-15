Подрыв трактора на Харьковщине: копы сообщили подробности и показали фото

Полицейские устанавливают обстоятельства подрыва трактора в поле вблизи села Яворское на Харьковщине.

«Во время полевых работ 55-летний мужчина наехал трактором на неустановленное взрывное устройство, в результате чего оно сдетонировало. Водитель от госпитализации отказался, транспортное средство получило механические повреждения», — сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Напомним, о подрыве трактора в поле 15 апреля сообщали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.