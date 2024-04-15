Подрыв трактора на Харьковщине: копы сообщили подробности и показали фото
Фото: ГУНП в Харьковской области
Полицейские устанавливают обстоятельства подрыва трактора в поле вблизи села Яворское на Харьковщине.
«Во время полевых работ 55-летний мужчина наехал трактором на неустановленное взрывное устройство, в результате чего оно сдетонировало. Водитель от госпитализации отказался, транспортное средство получило механические повреждения», — сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Напомним, о подрыве трактора в поле 15 апреля сообщали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: подрыв, поле, полиция, трактор, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 15 апреля 2024 в 15:17;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские устанавливают обстоятельства подрыва трактора в поле вблизи села Яворское на Харьковщине.".