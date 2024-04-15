Трактор подорвался в поле на Харьковщине – ГСЧС

На Харьковщине в поле подорвался трактор на взрывоопасном предмете.

Инцидент произошел 15 апреля вблизи села Яворское Балаклейской огромаады, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области. Тракторист наехал на неизвестный взрывоопасный предмет. В результате взрыва механизатор не пострадал, повреждения получила техника.

Тип взрывного устройства устанавливается, добавили спасатели.