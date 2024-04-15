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Трактор подорвался в поле на Харьковщине – ГСЧС

Происшествия 12:46   15.04.2024
Виктория Яковенко
Трактор подорвался в поле на Харьковщине – ГСЧС

На Харьковщине в поле подорвался трактор на взрывоопасном предмете.

Инцидент произошел 15 апреля вблизи села Яворское Балаклейской огромаады, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области. Тракторист наехал на неизвестный взрывоопасный предмет. В результате взрыва механизатор не пострадал, повреждения получила техника.

Тип взрывного устройства устанавливается, добавили спасатели.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 15 апреля 2024 в 12:46;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине в поле подорвался трактор на взрывоопасном предмете.".