Трактор подорвался в поле на Харьковщине – ГСЧС
На Харьковщине в поле подорвался трактор на взрывоопасном предмете.
Инцидент произошел 15 апреля вблизи села Яворское Балаклейской огромаады, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области. Тракторист наехал на неизвестный взрывоопасный предмет. В результате взрыва механизатор не пострадал, повреждения получила техника.
Тип взрывного устройства устанавливается, добавили спасатели.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывоопасный, ГСЧС, подрыв, поле, предмет, трактор, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 15 апреля 2024 в 12:46;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине в поле подорвался трактор на взрывоопасном предмете.".