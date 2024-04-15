Трактор підірвався у полі на Харківщині – ДСНС

На Харківщині у полі підірвався трактор на вибухонебезпечному предметі.

Інцидент стався 15 квітня поблизу села Явірське Балаклійської громади, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області. Тракторист наїхав на невідомий вибухонебезпечний предмет. Внаслідок вибуху механізатор не постраждав, пошкоджень зазнала техніка.

Тип вибухового пристрою встановлюється, додали рятувальники.