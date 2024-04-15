Трактор підірвався у полі на Харківщині – ДСНС
На Харківщині у полі підірвався трактор на вибухонебезпечному предметі.
Інцидент стався 15 квітня поблизу села Явірське Балаклійської громади, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області. Тракторист наїхав на невідомий вибухонебезпечний предмет. Внаслідок вибуху механізатор не постраждав, пошкоджень зазнала техніка.
Тип вибухового пристрою встановлюється, додали рятувальники.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: взрывоопасный, ГСЧС, подрыв, поле, предмет, трактор, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Квітня 2024 в 12:46;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині у полі підірвався трактор на вибухонебезпечному предметі.".