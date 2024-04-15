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Трактор підірвався у полі на Харківщині – ДСНС

Події 12:46   15.04.2024
Вікторія Яковенко
Трактор підірвався у полі на Харківщині – ДСНС

На Харківщині у полі підірвався трактор на вибухонебезпечному предметі.

Інцидент стався 15 квітня поблизу села Явірське Балаклійської громади, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області. Тракторист наїхав на невідомий вибухонебезпечний предмет. Внаслідок вибуху механізатор не постраждав, пошкоджень зазнала техніка.

Тип вибухового пристрою встановлюється, додали рятувальники.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Квітня 2024 в 12:46;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині у полі підірвався трактор на вибухонебезпечному предметі.".