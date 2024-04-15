Безмежно надихає: волонтерка з Ізюма готує для саперів, її відзначили (відео)
Рятувальники подякували волонтерці з Харківщини, яка допомагає саперам.
Як розповіли у ДСНС України, Лідія Найда після деокупації Ізюма почала готувати для саперів, які розміновують місто.
«Вони заморені всі, замучені, і я запитую: «може вам допомогти? Може щось приготувати?». Вони сказали, що не проти. Тоді і почала готувати. Орки як йшли в останній день, вони кинули «пелюстки». Хлопцям (бійцям ДСНС – ред.) дякуємо, вони тут ділянку у нас усю розмінували», – зазначила Лідія Найда.
Т.в.о.голови ДСНС відзначив жінку почесною грамотою за її безкорисливу й невтомну допомогу.
«Вона сама запропонувала нам готувати. Це безмежно надихає – те, що робить це настільки безкорисливо», – сказав старший сапер-оператор Вадим Пахалюк.
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- Категорії: Репортаж, Харків; Теги: Ізюм, волонтер, готовит, грамота, ГСЧС, саперы, харківщина;
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рятувальники подякували волонтерці з Харківщини, яка допомагає саперам.".