«Безгранично вдохновляет»: волонтер из Изюма готовит для саперов (видео)
Спасатели поблагодарили волонтера из города Изюм на Харьковщине, которая помогает саперам.
Как рассказали в ГСЧС Украины, Лидия Найда после деоккупации Изюма начала готовить для саперов, которые разминируют город.
«Они заморены все, измучены, и я спрашиваю: «может вам помочь? Может что-нибудь приготовить?». Они сказали, что не против. Тогда и начала готовить. Орки, как шли в последний день, они бросили «лепестки». Ребятам (бойцам ГСЧС – ред.) спасибо, они здесь участок у нас весь разминировали», — отметила Лидия Найда.
И.о.главы ГСЧС отметил женщину почетной грамотой за ее бескорыстную помощь.
«Она сама предложила нам готовить. Это безгранично вдохновляет – то, что делает это столь бескорыстно», – сказал старший сапер-оператор Вадим Пахалюк.
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- Категории: Репортаж, Харьков; Теги: волонтер, готовит, грамота, ГСЧС, Изюм, саперы, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 15 апреля 2024 в 12:26;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасатели поблагодарили волонтера из города Изюм на Харьковщине, которая помогает саперам.".