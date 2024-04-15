«Безгранично вдохновляет»: волонтер из Изюма готовит для саперов (видео)

Спасатели поблагодарили волонтера из города Изюм на Харьковщине, которая помогает саперам.

Как рассказали в ГСЧС Украины, Лидия Найда после деоккупации Изюма начала готовить для саперов, которые разминируют город.

«Они заморены все, измучены, и я спрашиваю: «может вам помочь? Может что-нибудь приготовить?». Они сказали, что не против. Тогда и начала готовить. Орки, как шли в последний день, они бросили «лепестки». Ребятам (бойцам ГСЧС – ред.) спасибо, они здесь участок у нас весь разминировали», — отметила Лидия Найда.

И.о.главы ГСЧС отметил женщину почетной грамотой за ее бескорыстную помощь.

«Она сама предложила нам готовить. Это безгранично вдохновляет – то, что делает это столь бескорыстно», – сказал старший сапер-оператор Вадим Пахалюк.

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