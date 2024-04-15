Главные новости Харькова 15 апреля: последствия обстрелов, погибшая и раненые
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
08:32
Из-за обстрелов на Харьковщине горел лес и жилой дом
В течение суток в Харьковской области случилось четыре пожара из-за российских обстрелов. Они возникли в Чугуевском и Купянском районах, сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. В Купянском районе горели леса на окраине сел Куриловка и Подолы. Оба пожара ликвидировали до вечера. В селе Лиман пожар возник в частном доме. Пострадавших и погибших не было.
Также в ГСЧС сообщили, что за сутки спасатели потушили 15 пожаров в экосистемах на общей площади около 7,5 га.
08:25
На Харьковщине за сутки — погибшая, раненая и подрыв на мине
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях обстрелов Харьковской области за минувшие сутки.
«14 апреля, 10:45, с. Малая Волчья Чугуевского района. В результате сброса боеприпасов с дрона погибла 57-летняя женщина. Информация о разрушениях не поступала», — проинформировал Синегубов утром 15 апреля.
Он также сообщил о ранении 51-летней жительницы Слатино. На неизвестном взрывоопасном предмете в селе Мартовое подорвался 64-летний мужчина.
07:32
Армия РФ не штурмовала, но нанесла авиаудары по шести населенным пунктам Харьковщины — Генштаб
«За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Слатино, Волчанск, Купянск, Подолы, Петропавловка, Кисловка Харьковской области. На Купянском и Лиманском направлениях враг наступательных (штурмовых) действий не вел», — сообщил утром 15 апреля Генштаб ВСУ.
07:18
Ночью тревогу объявляли по баллистике
Ночью в Харькове и области воздушную тревогу объявляли один раз — с 02:56 по 03:32. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с востока.
Обошлось без взрывов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ВС ВСУ, генштаб, новости Харькова, ночь, тревога;
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- • Дата публикации материала: 15 апреля 2024 в 08:32;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".