Главные новости Харькова 15 апреля: последствия обстрелов, погибшая и раненые

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:32

Из-за обстрелов на Харьковщине горел лес и жилой дом

В течение суток в Харьковской области случилось четыре пожара из-за российских обстрелов. Они возникли в Чугуевском и Купянском районах, сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. В Купянском районе горели леса на окраине сел Куриловка и Подолы. Оба пожара ликвидировали до вечера. В селе Лиман пожар возник в частном доме. Пострадавших и погибших не было.

Также в ГСЧС сообщили, что за сутки спасатели потушили 15 пожаров в экосистемах на общей площади около 7,5 га.

08:25

На Харьковщине за сутки — погибшая, раненая и подрыв на мине

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях обстрелов Харьковской области за минувшие сутки.

«14 апреля, 10:45, с. Малая Волчья Чугуевского района. В результате сброса боеприпасов с дрона погибла 57-летняя женщина. Информация о разрушениях не поступала», — проинформировал Синегубов утром 15 апреля.

Он также сообщил о ранении 51-летней жительницы Слатино. На неизвестном взрывоопасном предмете в селе Мартовое подорвался 64-летний мужчина.

07:32

Армия РФ не штурмовала, но нанесла авиаудары по шести населенным пунктам Харьковщины — Генштаб

«За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Слатино, Волчанск, Купянск, Подолы, Петропавловка, Кисловка Харьковской области. На Купянском и Лиманском направлениях враг наступательных (штурмовых) действий не вел», — сообщил утром 15 апреля Генштаб ВСУ.

07:18

Ночью тревогу объявляли по баллистике

Ночью в Харькове и области воздушную тревогу объявляли один раз — с 02:56 по 03:32. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с востока.

Обошлось без взрывов.