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Враг нанес ракетный удар по Чугуевскому району Харьковщины — Мельник

Происшествия 18:02   15.04.2024
Елена Нагорная
Враг нанес ракетный удар по Чугуевскому району Харьковщины — Мельник

Военные РФ днем 15 апреля нанесли ракетный удар вблизи населенного пункта Чугуевского района, сообщает начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.

Предварительно, оккупанты били из ЗРК С-300 с территории Белгородской области.

Информация о разрушениях и вероятных пострадавших уточняется.

Напомним, воздушную тревогу объявляли в регионе в 17:12. Командование Воздушных сил ВСУ сообщало о ракетной опасности и об обстреле Харьковской области.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 15 апреля 2024 в 18:02;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военные РФ днем 15 апреля нанесли ракетный удар вблизи населенного пункта Чугуевского района".