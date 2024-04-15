Враг нанес ракетный удар по Чугуевскому району Харьковщины — Мельник

Военные РФ днем 15 апреля нанесли ракетный удар вблизи населенного пункта Чугуевского района, сообщает начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.

Предварительно, оккупанты били из ЗРК С-300 с территории Белгородской области.

Информация о разрушениях и вероятных пострадавших уточняется.

Напомним, воздушную тревогу объявляли в регионе в 17:12. Командование Воздушных сил ВСУ сообщало о ракетной опасности и об обстреле Харьковской области.