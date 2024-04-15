Враг нанес ракетный удар по Чугуевскому району Харьковщины — Мельник
Военные РФ днем 15 апреля нанесли ракетный удар вблизи населенного пункта Чугуевского района, сообщает начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.
Предварительно, оккупанты били из ЗРК С-300 с территории Белгородской области.
Информация о разрушениях и вероятных пострадавших уточняется.
Напомним, воздушную тревогу объявляли в регионе в 17:12. Командование Воздушных сил ВСУ сообщало о ракетной опасности и об обстреле Харьковской области.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, Мельник, ракетний удар, Харьков, Чугуевский район;
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- • Дата публикации материала: 15 апреля 2024 в 18:02;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военные РФ днем 15 апреля нанесли ракетный удар вблизи населенного пункта Чугуевского района".