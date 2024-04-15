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Ворог завдав ракетного удару по Чугуївському району Харківщини – Мельник

Події 18:02   15.04.2024
Олена Нагорна
Ворог завдав ракетного удару по Чугуївському району Харківщини – Мельник

Військові РФ вдень 15 квітня завдали ракетного удару поблизу населеного пункту Чугуївського району, повідомляє начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

Попередньо, окупанти били із ЗРК С-300 з території Бєлгородської області.

Інформація про руйнування та ймовірних постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, повітряну тривогу оголошували у регіоні о 17:12. Командування Повітряних сил ЗСУ повідомляло про ракетну небезпеку та про обстріл Харківської області.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Квітня 2024 в 18:02;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військові РФ вдень 15 квітня завдали ракетного удару поблизу населеного пункту Чугуївського району".