Ворог завдав ракетного удару по Чугуївському району Харківщини – Мельник
Військові РФ вдень 15 квітня завдали ракетного удару поблизу населеного пункту Чугуївського району, повідомляє начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.
Попередньо, окупанти били із ЗРК С-300 з території Бєлгородської області.
Інформація про руйнування та ймовірних постраждалих уточнюється.
Нагадаємо, повітряну тривогу оголошували у регіоні о 17:12. Командування Повітряних сил ЗСУ повідомляло про ракетну небезпеку та про обстріл Харківської області.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Квітня 2024 в 18:02;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військові РФ вдень 15 квітня завдали ракетного удару поблизу населеного пункту Чугуївського району".