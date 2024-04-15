4 раненых и двое погибших из-за удара КАБом по школе в селе на Харьковщине

Россияне ударили КАБом по селу Лукьянцы Липецкой громады Харьковского района, сообщила Нацполиция.

«Пострадали местные жители. Пока известно о двух погибших гражданах. Четыре человека получили травмы», — рассказали в Нацполиции.

Напомним, 15 апреля россияне ударили по школе в селе Лукьянцы. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о двух погибших.