4 раненых и двое погибших из-за удара КАБом по школе в селе на Харьковщине
Россияне ударили КАБом по селу Лукьянцы Липецкой громады Харьковского района, сообщила Нацполиция.
«Пострадали местные жители. Пока известно о двух погибших гражданах. Четыре человека получили травмы», — рассказали в Нацполиции.
Напомним, 15 апреля россияне ударили по школе в селе Лукьянцы. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о двух погибших.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: загиблі, КАБ, Нацполиция, погибшие, поранені, Харьковская область, школа;
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- • Дата публикации материала: 15 апреля 2024 в 16:54;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне ударили КАБом по селу Лукьянцы Липецкой громады Харьковского района, сообщила Нацполиция.".