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4 раненых и двое погибших из-за удара КАБом по школе в селе на Харьковщине

Происшествия 16:54   15.04.2024
Оксана Якушко
4 раненых и двое погибших из-за удара КАБом по школе в селе на Харьковщине

Россияне ударили КАБом по селу Лукьянцы Липецкой громады Харьковского района, сообщила Нацполиция.

«Пострадали местные жители. Пока известно о двух погибших гражданах. Четыре человека получили травмы», — рассказали в Нацполиции.

Напомним, 15 апреля россияне ударили по школе в селе Лукьянцы. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о двух погибших.

Читайте также: РФ ударила КАБом по учебному заведению на Харьковщине: погибли два человека

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 15 апреля 2024 в 16:54;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне ударили КАБом по селу Лукьянцы Липецкой громады Харьковского района, сообщила Нацполиция.".