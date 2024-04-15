Без света на Харьковщине около 240 тысяч абонентов – Укрэнерго

С 06:55 на Харьковщине действуют графики почасовых отключений, сообщили в НЭК «Укрэнерго».

Обесточены в регионе около 240 тысяч абонентов. В Укрэнерго добавили, что в других регионах ограничения потребления для бытовых потребителей не применялись.

Энергетики еще раз призывают в вечерние часы с 19:00 до 21:00 ограничить использование мощных энергоемких приборов.