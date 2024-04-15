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Без света на Харьковщине около 240 тысяч абонентов – Укрэнерго

Общество 11:13   15.04.2024
Виктория Яковенко
Без света на Харьковщине около 240 тысяч абонентов – Укрэнерго Фото: АО «Харьковоблэнерго»

С 06:55 на Харьковщине действуют графики почасовых отключений, сообщили в НЭК «Укрэнерго».

Обесточены в регионе около 240 тысяч абонентов. В Укрэнерго добавили, что в других регионах ограничения потребления для бытовых потребителей не применялись.

Энергетики еще раз призывают в вечерние часы с 19:00 до 21:00 ограничить использование мощных энергоемких приборов.

Читайте также: Без света по три часа: новый график отключений в Харькове и области

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 15 апреля 2024 в 11:13;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 06:55 на Харьковщине действуют графики почасовых отключений, сообщили в НЭК «Укрэнерго».".