Без света на Харьковщине около 240 тысяч абонентов – Укрэнерго
Фото: АО «Харьковоблэнерго»
С 06:55 на Харьковщине действуют графики почасовых отключений, сообщили в НЭК «Укрэнерго».
Обесточены в регионе около 240 тысяч абонентов. В Укрэнерго добавили, что в других регионах ограничения потребления для бытовых потребителей не применялись.
Энергетики еще раз призывают в вечерние часы с 19:00 до 21:00 ограничить использование мощных энергоемких приборов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: абоненты, графики, отключение, світло, свет, Укрэнерго, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 15 апреля 2024 в 11:13;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 06:55 на Харьковщине действуют графики почасовых отключений, сообщили в НЭК «Укрэнерго».".