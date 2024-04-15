Live
  • Пн 15.04.2024
  • Харків  +16°С
  • USD 39.4
  • EUR 41.97

Без світла на Харківщині близько 240 тисяч абонентів – Укренерго

Суспільство 11:13   15.04.2024
Вікторія Яковенко
Без світла на Харківщині близько 240 тисяч абонентів – Укренерго Фото: АТ “Харківобленерго”

З 06:55 на Харківщині діють графіки погодинних відключень, повідомили в НЕК «Укренерго».

Знеструмлено в регіоні близько 240 тисяч абонентів. В «Укренерго» додали, що в інших регіонах обмеження споживання для побутових споживачів не застосовувались.

Енергетики вкотре закликають у вечірні години з 19:00 до 21:00 обмежити користування потужними енергоємними приладами.

Читайте також: Без світла по три години: новий графік відключень у Харкові та області

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Поширювала пресу росіян в Ізюмі: зрадниці «світить» 12 років тюрми
Поширювала пресу росіян в Ізюмі: зрадниці «світить» 12 років тюрми
15.04.2024, 12:00
Загинув водій, поранена пасажирка: на Харківщині перекинулась автівка
Загинув водій, поранена пасажирка: на Харківщині перекинулась автівка
15.04.2024, 11:40
Без світла на Харківщині близько 240 тисяч абонентів – Укренерго
Без світла на Харківщині близько 240 тисяч абонентів – Укренерго
15.04.2024, 11:13
Харків’янам пропонують роботу в податковій
Харків’янам пропонують роботу в податковій
15.04.2024, 11:05
Головні новини Харкова 15 квітня: наслідки обстрілів, загибла та поранені
Головні новини Харкова 15 квітня: наслідки обстрілів, загибла та поранені
15.04.2024, 11:17
Полтавський рятувальник біг півмарафон із фото загиблих колег із Харкова
Полтавський рятувальник біг півмарафон із фото загиблих колег із Харкова
15.04.2024, 10:50

Новини за темою:

11:12
На Харківщині знеструмлено 210 тис. абонентів – Укренерго
11:18
410 тисяч абонентів знеструмлені в Харківській області
15:02
У Харкові без світла ще 260 тисяч абонентів – Міненерго
08:46
На Харківщині заживили 440 тисяч абонентів: скільки жителів ще без світла
16:39
Удари «шахедів» по Харкову: понад тисяча знеструмлених абонентів – зі світлом

Ви читали новину: «Без світла на Харківщині близько 240 тисяч абонентів – Укренерго»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 15 Квітня 2024 в 11:13;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 06:55 на Харківщині діють графіки погодинних відключень, повідомили в НЕК «Укренерго».".