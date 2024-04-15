Без світла на Харківщині близько 240 тисяч абонентів – Укренерго
Фото: АТ “Харківобленерго”
З 06:55 на Харківщині діють графіки погодинних відключень, повідомили в НЕК «Укренерго».
Знеструмлено в регіоні близько 240 тисяч абонентів. В «Укренерго» додали, що в інших регіонах обмеження споживання для побутових споживачів не застосовувались.
Енергетики вкотре закликають у вечірні години з 19:00 до 21:00 обмежити користування потужними енергоємними приладами.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: абоненты, графики, отключение, світло, укренерго, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Квітня 2024 в 11:13;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 06:55 на Харківщині діють графіки погодинних відключень, повідомили в НЕК «Укренерго».".