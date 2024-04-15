Без світла на Харківщині близько 240 тисяч абонентів – Укренерго

З 06:55 на Харківщині діють графіки погодинних відключень, повідомили в НЕК «Укренерго».

Знеструмлено в регіоні близько 240 тисяч абонентів. В «Укренерго» додали, що в інших регіонах обмеження споживання для побутових споживачів не застосовувались.

Енергетики вкотре закликають у вечірні години з 19:00 до 21:00 обмежити користування потужними енергоємними приладами.