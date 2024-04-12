Без світла по три години: новий графік відключень у Харкові та області
Голова ХОВА Олег Синєгубов опублікував новий графік відключень електрики в Харкові та області на період із 14 по 21 квітня.
Усі абоненти як і раніше розділені на шість черг, час знеструмлення – три години на добу.
«Фахівці продовжують ремонтувати інфраструктуру після ворожих обстрілів», – пише Синєгубов.
Із новим графіком можна ознайомитись тут.
Читайте також: На Харківщині знеструмлено 210 тис. абонентів – Укренерго
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: відключення, график, сінєгубов, світло, Харків, хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Без світла по три години: новий графік відключень у Харкові та області»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 12 Квітня 2024 в 15:23;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов опублікував новий графік відключень електрики в Харкові та області на період із 14 по 21 квітня.".