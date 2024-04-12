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Без світла по три години: новий графік відключень у Харкові та області

Суспільство 15:23   12.04.2024
Вікторія Яковенко
Без світла по три години: новий графік відключень у Харкові та області

Голова ХОВА Олег Синєгубов опублікував новий графік відключень електрики в Харкові та області на період із 14 по 21 квітня.

Усі абоненти як і раніше розділені на шість черг, час знеструмлення – три години на добу.

«Фахівці продовжують ремонтувати інфраструктуру після ворожих обстрілів», – пише Синєгубов.

Із новим графіком можна ознайомитись тут.

Читайте також: На Харківщині знеструмлено 210 тис. абонентів – Укренерго

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Квітня 2024 в 15:23;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов опублікував новий графік відключень електрики в Харкові та області на період із 14 по 21 квітня.".