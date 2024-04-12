Без світла по три години: новий графік відключень у Харкові та області

Голова ХОВА Олег Синєгубов опублікував новий графік відключень електрики в Харкові та області на період із 14 по 21 квітня.

Усі абоненти як і раніше розділені на шість черг, час знеструмлення – три години на добу.

«Фахівці продовжують ремонтувати інфраструктуру після ворожих обстрілів», – пише Синєгубов.

Із новим графіком можна ознайомитись тут.