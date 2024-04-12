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Без света по три часа: новый график отключений в Харькове и области

Общество 15:23   12.04.2024
Виктория Яковенко
Без света по три часа: новый график отключений в Харькове и области

Глава ХОВА Олег Синегубов опубликовал новый график отключений электричества в Харькове и области на период с 14 по 21 апреля.

Все абоненты по-прежнему разделены на шесть очередей, время обесточивания – три часа в сутки.

«Специалисты продолжают ремонтировать инфраструктуру после вражеских обстрелов», — пишет Синегубов.

С новым графиком можно ознакомиться тут.

Читайте также: На Харьковщине обесточены 210 тыс. абонентов — Укрэнерго

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 12 апреля 2024 в 15:23;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов опубликовал новый график отключений электричества в Харькове и области на период с 14 по 21 апреля.".