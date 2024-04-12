Без света по три часа: новый график отключений в Харькове и области

Глава ХОВА Олег Синегубов опубликовал новый график отключений электричества в Харькове и области на период с 14 по 21 апреля.

Все абоненты по-прежнему разделены на шесть очередей, время обесточивания – три часа в сутки.

«Специалисты продолжают ремонтировать инфраструктуру после вражеских обстрелов», — пишет Синегубов.

С новым графиком можно ознакомиться тут.