На Харьковщине обесточены 210 тыс. абонентов — Укрэнерго

В НЭК «Укрэнерго» проинформировали о текущей ситуации со светом на Харьковщине.

«С 06:25 в Харьковской области применены аварийные отключения. Обесточены около 210 тысяч потребителей», — сообщили в «Укрэнерго».

Энергетики призывают в вечерние часы с 19:00 до 21:00 ограничить использование мощных энергоемких приборов.

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