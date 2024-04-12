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На Харьковщине обесточены 210 тыс. абонентов — Укрэнерго

Общество 11:12   12.04.2024
Виктория Яковенко
На Харьковщине обесточены 210 тыс. абонентов — Укрэнерго Фото: АО «Харьковоблэнерго»

В НЭК «Укрэнерго» проинформировали о текущей ситуации со светом на Харьковщине.

«С 06:25 в Харьковской области применены аварийные отключения. Обесточены около 210 тысяч потребителей», — сообщили в «Укрэнерго».

Энергетики призывают в вечерние часы с 19:00 до 21:00 ограничить использование мощных энергоемких приборов.

Читайте также: Харьковоблэнерго сообщило о ситуации с энергоснабжением в Харькове

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 12 апреля 2024 в 11:12;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В НЭК «Укрэнерго» проинформировали о текущей ситуации со светом на Харьковщине.".