Харьковоблэнерго сообщило о ситуации с энергоснабжением в Харькове
В Харькове и области применяются почасовые отключения по ранее опубликованным графикам, заявили в облэнерго.
«В регионе сегодня, 12 апреля, утром применяются почасовые отключения электроэнергии, согласно графику, обнародованному ранее. Просим наших потребителей с пониманием отнестись к возможным незапланированным отключениям, ведь решение об этом принимается, исходя из текущей ситуации в энергосистеме», — сообщила пресс-служба Харьковоблэнерго.
Там подчеркнули: энергетики делают все возможное для сохранения баланса в сети и улучшения ситуации в энергосистеме.
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В Минэнерго дополнили: «За прошедшие сутки из-за сетевых ограничений на линиях оператора системы передачи применялись графики отключений в Харьковской области. Сегодня ограничения применяются в Харьковской области и для промышленности – в Кривом Роге».
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", відключення, графики, Минэнерго, новости Харькова, отключения, світло, свет;
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- • Дата публикации материала: 12 апреля 2024 в 10:10;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове и области применяются почасовые отключения по ранее опубликованным графикам, заявили в облэнерго".