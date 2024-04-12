Харьковоблэнерго сообщило о ситуации с энергоснабжением в Харькове

В Харькове и области применяются почасовые отключения по ранее опубликованным графикам, заявили в облэнерго.

«В регионе сегодня, 12 апреля, утром применяются почасовые отключения электроэнергии, согласно графику, обнародованному ранее. Просим наших потребителей с пониманием отнестись к возможным незапланированным отключениям, ведь решение об этом принимается, исходя из текущей ситуации в энергосистеме», — сообщила пресс-служба Харьковоблэнерго.

Там подчеркнули: энергетики делают все возможное для сохранения баланса в сети и улучшения ситуации в энергосистеме.

В Минэнерго дополнили: «За прошедшие сутки из-за сетевых ограничений на линиях оператора системы передачи применялись графики отключений в Харьковской области. Сегодня ограничения применяются в Харьковской области и для промышленности – в Кривом Роге».