Харківобленерго повідомило про ситуацію з енергопостачанням у Харкові
У Харкові та області застосовуються погодинні відключення за раніше опублікованими графіками, заявили в обленерго.
“У регіоні сьогодні, 12 квітня, зранку застосовуються погодинні відключення електроенергії, згідно з графіком, оприлюдненим раніше. Просимо наших споживачів з розумінням поставитися до можливих незапланованих відключень, адже рішення про це ухвалюється виходячи із поточної ситуації в енергосистемі“, – повідомила пресслужба Харківобленерго.
Там наголосили: енергетики роблять все можливе для збереження балансу в мережі та покращення ситуації в енергосистемі.
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У Міненерго доповнили: “Протягом минулої доби через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі застосовувалися графіки відключень у Харківській області. Сьогодні обмеження застосовуються на Харківщині і для промисловості – у Кривому Розі”.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: АО "Харьковоблэнерго", відключення, графики, Минэнерго, новини Харкова, світло;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Квітня 2024 в 10:10;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові та області застосовуються погодинні відключення за раніше опублікованими графіками, заявили в обленерго".