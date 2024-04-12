Харківобленерго повідомило про ситуацію з енергопостачанням у Харкові

У Харкові та області застосовуються погодинні відключення за раніше опублікованими графіками, заявили в обленерго.

“У регіоні сьогодні, 12 квітня, зранку застосовуються погодинні відключення електроенергії, згідно з графіком, оприлюдненим раніше. Просимо наших споживачів з розумінням поставитися до можливих незапланованих відключень, адже рішення про це ухвалюється виходячи із поточної ситуації в енергосистемі“, – повідомила пресслужба Харківобленерго.

Там наголосили: енергетики роблять все можливе для збереження балансу в мережі та покращення ситуації в енергосистемі.

У Міненерго доповнили: “Протягом минулої доби через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі застосовувалися графіки відключень у Харківській області. Сьогодні обмеження застосовуються на Харківщині і для промисловості – у Кривому Розі”.