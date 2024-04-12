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Харківобленерго повідомило про ситуацію з енергопостачанням у Харкові

Суспільство 10:10   12.04.2024
Оксана Горун
Харківобленерго повідомило про ситуацію з енергопостачанням у Харкові

У Харкові та області застосовуються погодинні відключення за раніше опублікованими графіками, заявили в обленерго.

У регіоні сьогодні, 12 квітня, зранку застосовуються погодинні відключення електроенергії, згідно з графіком, оприлюдненим раніше. Просимо наших споживачів з розумінням поставитися до можливих незапланованих відключень, адже рішення про це ухвалюється виходячи із поточної ситуації в енергосистемі“, – повідомила пресслужба Харківобленерго.

Там наголосили: енергетики роблять все можливе для збереження балансу в мережі та покращення ситуації в енергосистемі.

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У Міненерго доповнили: “Протягом минулої доби через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі застосовувалися графіки відключень у Харківській області. Сьогодні обмеження застосовуються на Харківщині і для промисловості – у Кривому Розі”.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Квітня 2024 в 10:10;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові та області застосовуються погодинні відключення за раніше опублікованими графіками, заявили в обленерго".