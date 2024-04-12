На Харківщині вранці – аварійні відключення електрики, метро працює
Про дію аварійного графіка відключень повідомив мер Первомайського Микола Бакшеєв. Він зазначив, що час підключення електрики у місті невідомий.
“Як повідомили представники РЕМ, в громаді наразі вводиться аварійний графік відключення електроенергії. Про час включення наразі невідомо. Очікуйте на подальші повідомлення”, – написав Бакшеєв у телеграмі вранці 12 квітня.
“Метрополітен працює, зараз. У годину пік інтервал 10 хвилин. Тролейбуси та трамваї також курсують (за тими маршрутами, які працювали вчора – Ред.)”, – повідомили у пресслужбі Харківської міськради.
Нагадаємо, ситуація в енергетиці Харківщини знову різко загострилася після ранкового ракетного удару 11 квітня. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що російські ракети, в тому числі, влучили в ТЕЦ, що живить Харків. Також приліт був по трансформаторній підстанції. Вона знищена. Заступник керівника Офісу президента України Олексій Кулеба назвав ситуацію з енергетикою в Харкові найскладнішою в Україні. У Харківобленерго запевнили, що енергетики роблять усе можливе, щоби зберегти баланс у системі. Протягом дня у регіоні задіяли аварійні графіки відключення електрики. Вранці зупинилися поїзди до метро. Проте протягом дня на окремі маршрути вийшли трамваї та тролейбуси. Далі запрацювала й підземка – хоч і не з першої спроби, окремими гілками та великими інтервалами руху.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: бакшеев, відключення, електрика, метро, новини Харкова;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Квітня 2024 в 07:23;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про дію аварійного графіка відключень повідомив мер Первомайського Микола Бакшеєв. Він зазначив, що час підключення електрики у місті невідомий".