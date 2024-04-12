На Харьковщине утром — аварийные отключения электричества, метро работает

О действии аварийного графика отключений сообщил мэр Первомайского Николай Бакшеев. Он отметил, что время подключения электричества в городе неизвестно.

«Как сообщили представители РЭС, в громаде сейчас вводится аварийный график отключения электроэнергии. О времени включения пока неизвестно. Ожидайте дальнейших сообщений», — написал Бакшеев в telegram утром 12 апреля.

«Метрополитен работает, сейчас. В час пик интервал 10 минут. Троллейбусы и трамваи тоже курсируют (по тем маршрутам, которые работали вчера — Ред.)», — сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Напомним, ситуация в энергетики Харьковщины опять резко обострилась после утреннего ракетного удара 11 апреля. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что российские ракеты, в том числе, попали в ТЭЦ, питающую Харьков. Также прилет был по трансформаторной подстанции. Она уничтожена. Заместитель руководителя Офиса президента Украины Алексей Кулеба назвал ситуацию с энергетикой в Харькове самой сложной в Украине. В Харьковоблэнерго заверили, что энергетики делают все возможное, чтобы сохранить баланс в системе. В течение дня в регионе задействовали аварийные графики отключения электричества. Утром остановились поезда в метро. Однако в течение дня на отдельные маршруты вышли трамваи и троллейбусы. Дальше заработала и подземка – хоть и не с первой попытки, отдельными ветвями и большими интервалами движения.