Россияне попали в ТЭЦ, которая питает Харьков – Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил журналистам о последствиях утренней атаки РФ на Харьков.

«Очень серьезные последствия. Разрушена в очередной раз энергетическая система. Были попадания в ТЭЦ, которая находится в Харьковской области, но от нее питается Харькова. Кроме того, была атакована трансформаторная подстанция, она не существует больше», — сказал мэр.

Он также отметил, что Офис Президента и другие города и области Украины предоставляют Харькову генераторы и горючее, чтобы помочь выстоять в условиях регулярных вражеских атак на энергетическую отрасль.

Напомним, с 5 утра в Харькове гремели взрывы. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне нанесли не менее 10 ударов по критической инфраструктуре на Харьковщине. Он также предупредил о перебоях с электричеством. Мэр Харькова Игорь Терехов предупредил, что утром не будет работать метро. Он также проинформировал, что сегодня в городе будет очень тяжелая ситуация с энергоснабжением. Запустили часть маршрутов троллейбусов и трамваев. Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко уточнил: по Харькову и пригороду били ракетами С-300. В Офисе президента Украины заявили, что самая тяжелая ситуация в энергетике после ракетной атаки — в Харьковской области. На Харьковщине ввели аварийные отключения электричества. В Харьковской областной прокуратуре показали последствия атаки. Около 12:00 мэр Терехов сообщил, что «метро заработает в ближайшие минуты». В 12:43 в КП «Харьковский метрополитен» сообщили, что движение поездов линиями метро – возобновлено. А в 14:15 в движение поездов метро в Харькове снова приостановили.