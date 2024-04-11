Никто никуда не уезжает — Терехов об атаке на Харьков, что известно на сейчас

В Харькове из-за очередных ударов РФ по критической инфраструктуре утром 11 апреля есть отключение абонентов, сообщил в эфире нацмарафона мэр Харькова Игорь Терехов.

«Не хватает напряжения в электросетях. Очень серьезные разрушения в трансформаторных подстанциях, ТЭЦ в Харькове и Харьковской области. Сегодня введенные графики отключены, как это было раньше. Будем смотреть, что будем делать, чтобы восстановить энергетическую структуру города», – отметил мэр.

Также в 12:43 в КП «Харьковский метрополитен» сообщили, что движение поездов линиями метро – возобновлено. Терехов отметил, что интервалы будут составлять не менее 20 минут.

Также мэр ответил, выезжают ли харьковчане из города из-за обстрелов.

«Действительно есть интенсивность обстрелов, но харьковчане очень мужественные люди, несокрушимые. Поэтому паники никакой нет, никто никуда не убегает, не уезжает. Работаем и будем работать дальше», — сказал мэр.

Напомним, с 5 утра в Харькове гремели взрывы. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне нанесли не менее 10 ударов по критической инфраструктуре на Харьковщине. Он также предупредил о перебоях с электричеством. Мэр Харькова Игорь Терехов предупредил, что утром не будет работать метро. Он также проинформировал, что сегодня в городе будет очень тяжелая ситуация с энергоснабжением. Запустили часть маршрутов троллейбусов и трамваев. Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко уточнил: по Харькову и пригороду били ракетами С-300. В Офисе президента Украины заявили, что самая тяжелая ситуация в энергетике после ракетной атаки — в Харьковской области. На Харьковщине ввели аварийные отключения электричества. В Харьковской областной прокуратуре показали последствия атаки. Около 12:00 мэр Терехов сообщил, что «метро заработает в ближайшие минуты».