«Ніхто нікуди не виїжджає» – Терехов про атаку на Харків, що відомо на зараз
У Харкові через чергові удари РФ по критичній інфраструктурі вранці 11 квітня є відключення абонентів, повідомив в етері нацмарафону мер Харкова Ігор Терехов.
«Не вистачає напруги в електромережах. Дуже серйозні руйнації в трансформаторних підстанціях, ТЕЦ, які є в Харкові і Харківській області. Сьогодні введені графіки відключені, як це було і раніше. Будемо дивитись, що будемо робити, щоб відновити енергетичну структуру міста», – зазначив мер.
Також о 12:43 у КП «Харківський метрополітен» повідомили, що рух поїздів лініями метро – відновлено. Терехов зазначив, що інтервали складатимуть не менше, ніж 20 хвилин.
Також мер відповів, чи виїжджають харків’яни з міста через обстріли.
«Дійсно є інтенсивність обстрілів, але харків’яни дуже мужні люди, незламні. Тому паніки ніякої немає, ніхто нікуди не тікає, не виїжджає. Працюємо і будемо працювати далі», – сказав мер.
Нагадаємо, з 5 ранку в Харкові лунали вибухи. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни завдали щонайменше 10 ударів по критичній інфраструктурі на Харківщині. Він також попередив про перебої з електрикою. Мер Харкова Ігор Терехов попередив, що вранці не працюватиме метро. Він також поінформував, що сьогодні у місті буде дуже важка ситуація з енергопостачанням. Запустили частину маршрутів тролейбусів та трамваїв. Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко уточнив: по Харкову та передмісті били ракетами С-300. В Офісі президента України заявили, що найважча ситуація в енергетиці після ракетної атаки – в Харківській області. На Харківщині запровадили аварійні відключення електрики. У Харківській обласній прокуратурі показали наслідки атаки. Близько 12:00 мер Терехов повідомив, що “метро запрацює найближчими хвилинами”.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: атака, метро, рф, світло, терехов, Харків, энергетика;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Квітня 2024 в 12:54;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові через чергові удари РФ по критичній інфраструктурі вранці 11 квітня є відключення абонентів, повідомив в етері нацмарафону мер Харкова Ігор Терехов.".