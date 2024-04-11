Live
  • Чт 11.04.2024
  • Харків  +25°С
  • USD 39.02
  • EUR 42.36

«Ніхто нікуди не виїжджає» – Терехов про атаку на Харків, що відомо на зараз

Суспільство 12:54   11.04.2024
Вікторія Яковенко
«Ніхто нікуди не виїжджає» – Терехов про атаку на Харків, що відомо на зараз

У Харкові через чергові удари РФ по критичній інфраструктурі вранці 11 квітня є відключення абонентів, повідомив в етері нацмарафону мер Харкова Ігор Терехов.

«Не вистачає напруги в електромережах. Дуже серйозні руйнації в трансформаторних підстанціях, ТЕЦ, які є в Харкові і Харківській області. Сьогодні введені графіки відключені, як це було і раніше. Будемо дивитись, що будемо робити, щоб відновити енергетичну структуру міста», – зазначив мер.

Також о 12:43 у КП «Харківський метрополітен» повідомили, що рух поїздів лініями метро – відновлено. Терехов зазначив, що інтервали складатимуть не менше, ніж 20 хвилин.

Також мер відповів, чи виїжджають харків’яни з міста через обстріли.

«Дійсно є інтенсивність обстрілів, але харків’яни дуже мужні люди, незламні. Тому паніки ніякої немає, ніхто нікуди не тікає, не виїжджає. Працюємо і будемо працювати далі», – сказав мер.

Нагадаємо, з 5 ранку в Харкові лунали вибухи. Начальник ХОВА Олег Синєгубов  повідомив, що росіяни завдали щонайменше 10 ударів по критичній інфраструктурі на Харківщині. Він також попередив про перебої з електрикою. Мер Харкова Ігор Терехов попередив, що вранці не працюватиме метро. Він також поінформував, що сьогодні у місті буде дуже важка ситуація з енергопостачанням. Запустили частину маршрутів тролейбусів та трамваїв. Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко уточнив: по Харкову та передмісті били ракетами С-300. В Офісі президента України заявили, що найважча ситуація в енергетиці після ракетної атаки – в Харківській області. На Харківщині запровадили аварійні відключення електрики. У Харківській обласній прокуратурі показали наслідки атаки. Близько 12:00 мер Терехов повідомив, що “метро запрацює найближчими хвилинами”.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
ISW оцінив терміни, коли армія РФ може розпочати наступ на Харків
ISW оцінив терміни, коли армія РФ може розпочати наступ на Харків
11.04.2024, 09:56
«Ніхто нікуди не виїжджає» – Терехов про атаку на Харків, що відомо на зараз
«Ніхто нікуди не виїжджає» – Терехов про атаку на Харків, що відомо на зараз
11.04.2024, 12:54
На сміттєзвалищі на Харківщині виявили трупи свиней: що сталося
На сміттєзвалищі на Харківщині виявили трупи свиней: що сталося
11.04.2024, 12:24
Реанімація лікарні ім. Мечникова отримала обладнання від «АТБ» і партнерів
Реанімація лікарні ім. Мечникова отримала обладнання від «АТБ» і партнерів
11.04.2024, 12:11
У найближчі хвилини у Харкові запрацює метро – Терехов
У найближчі хвилини у Харкові запрацює метро – Терехов
11.04.2024, 12:05
Передислокація засобів ППО до Харкова: якими будуть наслідки – ISW
Передислокація засобів ППО до Харкова: якими будуть наслідки – ISW
11.04.2024, 10:25

Новини за темою:

12:54
«Ніхто нікуди не виїжджає» – Терехов про атаку на Харків, що відомо на зараз
10:58
У двох районах Харкова комунальники усувають наслідки ударів РФ (фото)
13:51
Росіяни закінчили перегрупування під Куп’янськом до штурмів – Машовець
20:19
Дві атаки відбили захисники на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ
10:44
Ворожий БпЛА вночі влучив в Основ’янському районі Харкова – прокуратура (фото)

Ви читали новину: ««Ніхто нікуди не виїжджає» – Терехов про атаку на Харків, що відомо на зараз»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 11 Квітня 2024 в 12:54;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові через чергові удари РФ по критичній інфраструктурі вранці 11 квітня є відключення абонентів, повідомив в етері нацмарафону мер Харкова Ігор Терехов.".