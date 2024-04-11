Live
  • Чт 11.04.2024
  • Харків  +17°С
  • USD 39.02
  • EUR 42.36

Удари в Харкові – по критичній інфраструктурі, постраждалих немає – Синєгубов

Події 05:44   11.04.2024
Оксана Горун
Удари в Харкові – по критичній інфраструктурі, постраждалих немає – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що в Харкові та області зафіксували не менше 10 ракетних ударів.

Окупанти завдали щонайменше 10 ударів по критичній інфраструктурі міста Харків та області. Станом на зараз – постраждалих немає. Інформація оновлюється. Вже фіксуємо перебої з електропостачанням“, – написав Синєгубов у телеграмі о 05:38 ранку 11 квітня.

З 5-ї ранку в Харкові гримлять вибухи. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про серію з не менше ніж дев’яти – в Харкові та області. Він також попередив про ймовірні перебої з електрикою. Мер Харкова Ігор Терехов попередив, що вранці не працюватиме метро.

 

Автор: Оксана Горун
Популярно
По Харківщині били С-300, інформації про постраждалих немає – Тимошко
По Харківщині били С-300, інформації про постраждалих немає – Тимошко
11.04.2024, 06:48
Головні новини Харкова 11.04: вибухи, перебої зі світлом, не працює метро
Головні новини Харкова 11.04: вибухи, перебої зі світлом, не працює метро
11.04.2024, 06:53
Метро в Харкові зупинили. Працює в режимі укриття
Метро в Харкові зупинили. Працює в режимі укриття
11.04.2024, 06:16
Удари в Харкові – по критичній інфраструктурі, постраждалих немає – Синєгубов
Удари в Харкові – по критичній інфраструктурі, постраждалих немає – Синєгубов
11.04.2024, 05:44
У Харкові після вибухів можливі перебої зі світлом – Синєгубов
У Харкові після вибухів можливі перебої зі світлом – Синєгубов
11.04.2024, 05:29
У Харкові гримлять вибухи: інформація Терехова та Синєгубова
У Харкові гримлять вибухи: інформація Терехова та Синєгубова
11.04.2024, 05:11

Новини за темою:

05:37
Метро у Харкові вранці не працюватиме – Терехов
05:29
У Харкові після вибухів можливі перебої зі світлом – Синєгубов
10:34
Росіяни розганяють фейки про ситуацію з енергопостачанням Харкова – обленерго
08:00
Кудрицький розповів про ситуацію в енергетиці Харкова: є результати робіт
10:04
У Харкові – погодинні відключення електрики – Харківобленерго

Ви читали новину: «Удари в Харкові – по критичній інфраструктурі, постраждалих немає – Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 11 Квітня 2024 в 05:44;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що в Харкові та області зафіксували не менше 10 ракетних ударів".