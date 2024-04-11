Удари в Харкові – по критичній інфраструктурі, постраждалих немає – Синєгубов
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що в Харкові та області зафіксували не менше 10 ракетних ударів.
“Окупанти завдали щонайменше 10 ударів по критичній інфраструктурі міста Харків та області. Станом на зараз – постраждалих немає. Інформація оновлюється. Вже фіксуємо перебої з електропостачанням“, – написав Синєгубов у телеграмі о 05:38 ранку 11 квітня.
З 5-ї ранку в Харкові гримлять вибухи. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про серію з не менше ніж дев’яти – в Харкові та області. Він також попередив про ймовірні перебої з електрикою. Мер Харкова Ігор Терехов попередив, що вранці не працюватиме метро.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Квітня 2024 в 05:44;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що в Харкові та області зафіксували не менше 10 ракетних ударів".