Удари в Харкові – по критичній інфраструктурі, постраждалих немає – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що в Харкові та області зафіксували не менше 10 ракетних ударів.

“Окупанти завдали щонайменше 10 ударів по критичній інфраструктурі міста Харків та області. Станом на зараз – постраждалих немає. Інформація оновлюється. Вже фіксуємо перебої з електропостачанням“, – написав Синєгубов у телеграмі о 05:38 ранку 11 квітня.

З 5-ї ранку в Харкові гримлять вибухи. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про серію з не менше ніж дев’яти – в Харкові та області. Він також попередив про ймовірні перебої з електрикою. Мер Харкова Ігор Терехов попередив, що вранці не працюватиме метро.