У Харкові після вибухів можливі перебої зі світлом – Синєгубов
Фото: АТ “Харківобленерго”
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що армія РФ завдала щонайменше дев’яти ударів по Харкову та області станом на 05:24 11 квітня.
“Ворог завдав щонайменше девʼять ударів по Харкову та області. Можливі перебої зі світлом. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила. Дані оновлюються“, – написав Синєгубов у телеграмі.
Нагадаємо, вибухи в Харкові гримлять з 5-ї ранку. Місто під ракетною атакою. Також масована ракетна атака відбувається по території України.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Квітня 2024 в 05:29;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що армія РФ завдала щонайменше дев’яти ударів по Харкову та області станом на 05:24 11 квітня".