У Харкові після вибухів можливі перебої зі світлом – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що армія РФ завдала щонайменше дев’яти ударів по Харкову та області станом на 05:24 11 квітня.

“Ворог завдав щонайменше девʼять ударів по Харкову та області. Можливі перебої зі світлом. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила. Дані оновлюються“, – написав Синєгубов у телеграмі.

Нагадаємо, вибухи в Харкові гримлять з 5-ї ранку. Місто під ракетною атакою. Також масована ракетна атака відбувається по території України.