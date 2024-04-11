В Харькове после взрывов возможны перебои со светом — Синегубов
Фото: АО «Харьковоблэнерго»
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что армия РФ нанесла не менее девяти ударов по Харькову и области по состоянию на 05:24 11 апреля.
«Враг нанес по меньшей мере девять ударов по Харькову и области. Возможны перебои со светом. В эту минуту информация о пострадавших не поступала. Данные обновляются», — написал Синегубов в telegram.
Напомним, взрывы в Харькове гремят с 5 утра. Город под ракетной атакой. Также массированная ракетная атака происходит по территории Украины.
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- • Дата публикации материала: 11 апреля 2024 в 05:29;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что армия РФ нанесла не менее девяти ударов по Харькову и области по состоянию на 05:24 11 апреля".