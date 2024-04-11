В Харькове после взрывов возможны перебои со светом — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что армия РФ нанесла не менее девяти ударов по Харькову и области по состоянию на 05:24 11 апреля.

«Враг нанес по меньшей мере девять ударов по Харькову и области. Возможны перебои со светом. В эту минуту информация о пострадавших не поступала. Данные обновляются», — написал Синегубов в telegram.

Напомним, взрывы в Харькове гремят с 5 утра. Город под ракетной атакой. Также массированная ракетная атака происходит по территории Украины.