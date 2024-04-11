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Метро у Харкові вранці не працюватиме – Терехов

Події 05:37   11.04.2024
Оксана Горун
Метро у Харкові вранці не працюватиме – Терехов Фото: КП “Харківський метрополітен”

У Харкові через ракетну атаку можливі проблеми з енергопостачанням. Метро найближчим часом не запустять, повідомив мер міста.

“Судячи з того, куди цілить російський агресор, у Харкові можливі проблеми з енергопостачанням. Метро найближчі години не працюватиме, тож вибудовуйте свої маршрути виходячи з цього”, — попередив мер Харкова Ігор Терехов.

З 5-ї ранку в Харкові гримлять вибухи. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про серію з не менше ніж дев’яти – в Харкові та області. Він також попередив про ймовірні перебої з електрикою.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Квітня 2024 в 05:37;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові через ракетну атаку можливі проблеми з енергопостачанням. Метро найближчим часом не запустять, повідомив мер міста".