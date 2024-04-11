Метро у Харкові вранці не працюватиме – Терехов

У Харкові через ракетну атаку можливі проблеми з енергопостачанням. Метро найближчим часом не запустять, повідомив мер міста.

“Судячи з того, куди цілить російський агресор, у Харкові можливі проблеми з енергопостачанням. Метро найближчі години не працюватиме, тож вибудовуйте свої маршрути виходячи з цього”, — попередив мер Харкова Ігор Терехов.

З 5-ї ранку в Харкові гримлять вибухи. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про серію з не менше ніж дев’яти – в Харкові та області. Він також попередив про ймовірні перебої з електрикою.